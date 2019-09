A mulher como protagonista, nas aulas de Rutemara Florencio

Rutemara Florencio, professora de história do 3º ano do Ensino Médio na Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, em Boavista (RR) venceu o Prêmio Educador Nota 10 de 2019 com um projeto em defesa das mulheres, depois de constatar que elas são praticamente “invisíveis” nos livros didáticos e na rede.

“Busquei mudar a perspectiva da mulher sempre vista como vítima de violência para aquela capaz de que conquistar espaço, ocupar posições de liderança e construir a história do estado com suas ações e seu trabalho”, explica a professora de 44 anos.

Rutemara propôs que seus alunos entrevistassem 41 mulheres que ocupam posições de liderança em Roraima. “Quisemos mostrar que é possível alcançar o sonho. Os alunos editaram os vídeos e contaram essas histórias em documentários e sites. Com auxílio da tecnologia, eles apreenderam e mostraram algo que não esta nos livros.”

Com o projeto “Histórias das Mulheres em Roraima”, Rutemara conquistou um lugar entre os dez melhores professores do ano pelo Prêmio Educador Nota 10, promovido pelas fundações Victor Civita e Roberto Marinho. Ela agora tem a chance de ser vencedora do título Educador do Ano na cerimônia que acontece no dia 30 de setembro, em São Paulo.