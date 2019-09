Professora Mariana Lemes: a agricultura como incentivo ao senso crítico

A professora de geografia Mariana Martins Lemes sabia que conceitos sobre agricultura não eram o forte de seus alunos na Escola Estadual Prof. Jácomo Stávale, encravada na área urbana na capital paulista. Decidiu, então, unir forças: propôs um projeto transdisciplinar com as professoras de Ciências, História, Língua Portuguesa e Artes, para ampliar o conhecimento sobre o tema e exercitar o senso crítico dos jovens do 9º ano. Por seus feitos notáveis, Mariana foi eleita uma das dez vencedoras do Prêmio Educador Nota 10 de 2019.

“Os alunos tinham uma visão estereotipada e arcaica sobre agricultura. É um tema muito rico, tanto que não dava para eu trabalhar nisso sozinha. Eu e outros professores desenvolvemos um tema novo a partir de diferentes perspectivas, com seminários, visitas ao museu da imigração e artigo de opinião. Trabalhamos o pensamento crítico a partir de um tema complexo, um processo reflexivo sobre estratégias”, explica Mariana.

O projeto girou em torno de uma questão-problema: qual modelo agrário deveria receber mais incentivos do governo federal brasileiro nos próximos anos: o agronegócio ou a agricultura sustentável? “Para mobilizar o pensamento crítico do jovem, ele precisa saber que sua voz é importante. Os alunos se expressaram com conhecimento e liberdade, argumentando com base no que estudaram nas várias disciplinas envolvidas”, completou.

Com o projeto “Agricultura no Brasil”, Mariana conquistou um lugar entre os dez melhores professores do ano pelo Prêmio Educador Nota 10, promovido pelas fundações Victor Civita e Roberto Marinho. Ela agora tem a chance de ser vencedora do título Educador do Ano na cerimônia que acontece no dia 30 de setembro, em São Paulo.