‘Ziraldo é nome onipresente na cultura popular brasileira’, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou uma nota de pesar na noite deste sábado, 6, pela morte do cartunista e escritor Ziraldo, aos 91 anos. Lula destacou suas contribuições para o Brasil e o classificou como um dos “maiores expoentes da cultura, da imprensa, da literatura infantil e do imaginário do país”.

No texto, o presidente relembrou a famosa obra O Menino Maluquinho e também as várias habilidades que fizeram de Ziraldo um multiartista. “Chargista, caricaturista, escritor e jornalista, o mineiro Ziraldo é nome onipresente na cultura popular brasileira”.

Sobre o livro, declarou: “O Menino Maluquinho, seu personagem mais conhecido, povoou mentes e a imaginação de crianças de todas as idades em todas as regiões. Um livro que virou filme, peças, pautou músicas e vem sendo passado de pais para filhos como sinônimo de inocência, curiosidade e beleza, além de um olhar esperançoso em relação aos imensos potenciais do mundo em que vivemos”.

Lula relembrou também a atuação do cartunista no jornal O Pasquim durante a ditadura militar e sua contribuição em jornais e revistas do país. “Na defesa da imaginação, de um Brasil mais justo, com democracia e liberdade de expressão”, afirmou.

Homenagens nas redes sociais

Políticos, ilustradores e fãs usaram as redes sociais para relembrar as obras de Ziraldo e prestar homenagens ao legado do cartunista que marcou a infância dos brasileiros.

Prefeito do Rio de Janeiro –cidade que recebeu Ziraldo quando ele tinha 17 anos e onde ele publicou seu primeiro quadrinho –, Eduardo Paes fez um post de despedida e agradecimento: “Nos deixou mais um dos grandes mineiros cariocas. Obrigado por tudo, Ziraldo. O Rio vai sentir muito sua falta!”.

Entre os ilustradores, André Dahmer, autor das tirinhas dos Malvados, relembrou da generosidade do artista. “Ziraldo me deu a primeira oportunidade de desenhar profissionalmente, quando foi editor do Caderno B, no extinto Jornal do Brasil. Também escreveu prefácio do meu primeiro livro. Dono de desenho monumental, foi um dos maiores artistas gráficos de todos os tempos.”

Também ilustrador, Cristiano Siqueira, mais conhecido como Cris Vector, contou como o primeiro livro de Ziraldo, o sensível Flicts, foi uma influência para que desenvolvesse a habilidade de desenhar.

“Se sou um ilustrador hoje, é por causa de Ziraldo. Minha primeira experiência com ilustração foi aos 6 anos, em um trabalho de escola em que a gente tinha que fazer nossas versões do livro Flicts. Amei a experiência e amo fazer isso até hoje.”