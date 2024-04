Ilustradores, políticos e fãs homenageiam Ziraldo nas redes sociais

Após o anúncio da morte do cartunista Ziraldo neste sábado, 6, ilustradores, políticos e fãs do pai do ‘Menino Maluquinho’ usaram as redes sociais para homenagear e se despedir do multiartista. Mineiro de Caratinga, ele morreu aos 91 em sua casa, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro. A importância de seus personagens para as crianças brasileiras foi destacada.

Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta enviou condolências à família do cartunista, a quem chamou de “brilhante”. “Suas histórias marcaram a infância de muitos e continuam a encantar gerações”, escreveu.

Prefeito do Rio de Janeiro –cidade que recebeu Ziraldo quando ele tinha 17 anos e onde ele publicou seu primeiro quadrinho –, Eduardo Paes fez um post de despedida e agradecimento: “Nos deixou mais um dos grandes mineiros cariocas. Obrigado por tudo, Ziraldo. O Rio vai sentir muito sua falta!”.

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB) destacou que o cartunista “ajudou a alegrar gerações de crianças brasileiras” e foi “um gigante da nossa cultura”.

Entre os ilustradores, André Dahmer, autor das tirinhas dos Malvados, relembrou da generosidade do artista. “Ziraldo me deu a primeira oportunidade de desenhar profissionalmente, quando foi editor do Caderno B, no extinto Jornal do Brasil. Também escreveu prefácio do meu primeiro livro. Dono de desenho monumental, foi um dos maiores artistas gráficos de todos os tempos.”

Também ilustrador, Cristiano Siqueira, mais conhecido como Cris Vector, contou como o primeiro livro de Ziraldo, o sensível Flicts, foi uma influência para que desenvolvesse a habilidade de desenhar.

“Se sou um ilustrador hoje, é por causa de Ziraldo. Minha primeira experiência com ilustração foi aos 6 anos, em um trabalho de escola em que a gente tinha que fazer nossas versões do livro Flicts. Amei a experiência e amo fazer isso até hoje.”

Fãs anônimos destacaram principalmente o livro que virou filme O Menino Maluquinho e muitos disseram que se sentiam órfãos diante da perda pele fato de Ziraldo ter sido marcante durante a infância.