U2 exibirá no YouTube de graça e na íntegra 4 shows históricos da banda

A banda U2 vai disponibilizar no YouTube gratuitamente e na íntegra a partir de quarta-feira, 17, quatro shows históricos que o grupo fez entre 1983 e 2015. As apresentações terão as imagens tratadas e áudios remasterizados e ficarão disponíveis por apenas 48 horas.

O primeiro concerto do projeto, batizado de U2: The Virtual Road, será U2 Go Home: Live From Slane Castle, será exibido nesta quarta, dia São Patrício, padroeiro da Irlanda, a apresentação foi realizada na Irlanda, em 1º de setembro de 2001. A transmissão será aberta com o show de Dermot Kennedy, com uma performance solo, gravada na semana passada nos arredores de Los Angeles.

A próxima transmissão ocorre no dia 25 de março, e exibirá o show U2: Live At Red Rocks, da turnê War Tour, feito em Denver, no Colorado, Estados Unidos, em 1983. A transmissão será aberta com o show da banda Fontaines D.C., com uma apresentação gravada no ano passado.

A terceira apresentação é da turnê Popmart, ao vivo na Cidade do México, em 1997. Ele será transmitido no dia 1º de abril. O show de abertura ficará por conta da cantora Carla Morrison. Por fim, a última transmissão acontece no dia 10 de abril, com o show iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris, feito em 2015, na França, que contou com a participação especial de Patti Smith. A abertura será feita pela banda francesa Feu! Chatterton.

“Cada show é memorável para nós, mas esses quatro particularmente… É emocionante estar na estrada de novo, abraçando todas as maravilhas da estrada virtual. É especialmente emocionante se juntar a uma formação tão brilhante de companheiros de viagem, como Dermot Kennedy, Fontaines DC, Carla Morrison e Feu! Chatterton”, disseram Bono, The Edge, Adam e Larry em um comunicado divulgado à imprensa.