‘The Crown’ e Harry Styles: as novidades do streaming em novembro

No mês de novembro, as plataformas de streaming reservam estreias por muito tempo aguardadas. The Crown, da Netflix, retorna para sua quinta e penúltima temporada, a primeira depois da morte da rainha Elizabeth II. Além disso, a sequência de Encantada (2007), da Disney, finalmente chega às telas para a alegria dos fãs. E Harry Styles – para bem ou para mal – continua a dar o que falar nos filmes, assim como na música. Confira os principais títulos para prestar atenção nas próximas semanas:

My Policeman

Quando: 4 de novembro

Onde: Amazon Prime Video

Estrelado por Harry Styles, o longa My Policeman é baseado em um livro homônimo e se passa na Inglaterra da década de 1950, quando a homossexualidade era ilegal no país. Styles interpreta o policial Tom Burgess, que fica dividido em um triângulo amoroso com a professora Marion (Emma Corrin, a princesa Diana de The Crown), com quem se casa, e o curador de arte Patrick (David Dawson), com quem vive uma paixão proibida.

Passagem

Quando: 4 de novembro

Onde: Apple TV+

No drama psicológico da Apple TV+ produzido pela badalada A24, a atriz Jennifer Lawrence vive uma soldada americana traumatizada. Lutando no Afeganistão, a combatente Lynsey sofreu uma lesão cerebral e, de volta aos Estados Unidos, tenta recuperar uma vida próxima do normal em Nova Orleans, enquanto cria um vínculo inesperado com o mecânico James (Brian Tyree Henry).

The Crown (5ª temporada)

Quando: 9 de novembro

Onde: Netflix



A morte da Rainha Elizabeth II, em 8 de setembro, comoveu o mundo e deixou os fãs da série da Netflix curiosos para saber como se dará o desfecho do enredo (prometido pelos criadores para a sexta temporada). A quinta parte de The Crown, que estreia agora, mostrará o início dos anos 1990, com a saída de Margaret Thatcher do cargo de primeira-ministra e a tensão no relacionamento entre Diana e o então príncipe Charles. Agora, a rainha será interpretada por Imelda Staunton. Elizabeth Debicki será Diana e Dominic West dará vida a Charles.

1899

Quando: 17 de novembro

Onde: Netflix

1899 é o próximo projeto ambicioso dos criadores da adorada série alemã Dark. O suspense irá acompanhar um grupo de imigrantes de diferentes nacionalidades que viajam da Europa até Nova York na virada do século passado. Quando encontram um navio sumido há meses, o Prometheus, o rumo da viagem se altera e um enigma assustador paira sobre eles. A expectativa é de uma trama cheia de peculiaridades que vão enlouquecer a mente dos espectadores.

Desencantada

Quando: 18 de novembro

Onde: Disney+

15 anos depois, Amy Adams está de volta ao papel de Giselle na sequência de Encantada, musical da Disney. No intitulado Desencantada, a personagem, agora casada com Robert (Patrick Dempsey), vive em uma pequena cidade suburbana, mas percebe que o “felizes para sempre” não é tão simples quanto esperava – principalmente diante das regras de Malvina Monroe (Maya Rudolph), a “rainha” local. Frustrada, Giselle usa magia para melhorar sua situação, mas acaba transformando a cidade em um verdadeiro conto de fadas e coloca a felicidade de sua família em risco.

Wandinha

Quando: 23 de novembro

Onde: Netflix

Com múltiplas versões ao longo dos anos, a cultuada e macabra Família Addams ganha agora espaço na Netflix. A série terá direção de Tim Burton em quatro dos oito episódios, e ele também assina a produção-executiva desta que é sua primeira empreitada para a televisão. A trama irá acompanhar a garota Wandinha já adolescente, interpretada pela surpreendente Jenna Ortega, no internato Nevermore Academy, enquanto tenta dominar sua habilidade psíquica e as descobertas particulares dessa fase da vida.