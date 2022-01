Roqueiro Meat Loaf, de ‘Bat Out of Hell’, morre aos 74 anos

O roqueiro Michael Lee Aday, o Meat Loaf, morreu nesta quinta-feira, 20, aos 74 anos. A informação foi confirmada nas redes sociais oficiais do artista. De acordo com o comunicado, Meat Loaf morreu cercado pela mulher Deborah e pelas filhas Pearl e Amanda, e por amigos próximos. A causa da morte não foi divulgada.

O músico é dono de um dos álbuns de rock mais vendidos da história, Bat Out of Hell, lançado em 1977, com mais de 43 milhões de cópias vendidas. Ao todo, os álbuns lançados por ele já venderam mais de 100 milhões de cópias. Entre seus sucessos estão Paradise By The Dashboard Light, I’m Gonna Love Her For Both of Us e I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That).

Além de músico, Meat Loaf também era ator e produtor. Em sua carreira, ele participou de mais de 60 filmes, entre eles Clube da Luta (1999) e The Rocky Horror Picture Show (1975). Foi em cima dos palcos, aliás, que ele começou a carreira, nos anos 70, participando de musicais como Hair e The Rocky Horror Show. Nos últimos anos, no entanto, Meat Loaf se notabilizou por seu apoio ao partido Republicano (do ex-presidente Donald Trump), um dos poucos músicos fora do country a apoiar o partido. Em 2012, ele apoiou abertamente Mitt Romney contra Barack Obama.

“Nós sabemos o quanto ele significou para muitos de vocês e realmente agradecemos todo o amor e apoio enquanto passamos por esse momento de luto pela perda de um artista tão inspirador e um lindo homem. Agradecemos pela compreensão de que precisamos de privacidade nesse momento”, diz o comunicado divulgado nas redes sociais do artista.

