Rock in Rio 2022 anuncia Guns N’ Roses para o dia 8 de setembro

A organização do Rock in Rio 2022 anunciou nesta terça-feira, 30, mais três atrações para a edição 2022 do festival.

O grupo americano Guns N’ Roses será a atração principal do Palco Mundo no dia 8 de setembro. Em 2021, a banda surpreendeu o público ao lançar dois singles após 13 anos desde o seu último trabalho. A chamada “ABSUЯD” é uma nova versão da música “Silkworms”, que havia sido deixada de lado pela banda em seu último disco de estúdio, mas que já havia sido tocada no Rock in Rio de 2001. Logo depois, eles divulgaram a canção “Hard Skool”, que foi gravada para o “Chinese Democracy” mas não foi utilizada pela banda.

No mesmo dia, a banda italiana Måneskin se apresenta, também no Palco Mundo. Será a primeira vez que o conjunto europeu se apresenta no Brasil. No setlist, o público pode esperar pela canção de sucesso “Beggin”, que já possui mais de 770 milhões de reproduções no Spotify e chegou ao topo das paradas de rádio nos Estados Unidos, além de seus últimos lançamentos como “I Wanna Be Your Slave” e “Mammamia”.

Já o cantor Djavan vai abrir o dia 10 de setembro no Palco Mundo. Curiosamente, não será a estreia dele no festival. Embora a edição de 2022 marque a sua primeira apresentação exclusiva no evento, Djavan esteve no Rock in Rio em 1991, quando fez uma participação especial no show de Santana com “Oceano” e “Soweto”, ambas canções do artista brasileiro. Neste dia, as atrações principais são os grupos Coldplay e Bastille e a cantora Camila Cabello.

O Rock in Rio 2022 está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022 na Cidade do Rock, que fica no Parque Olímpico da Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A venda do Rock in Rio Card começou no dia 21 de setembro.