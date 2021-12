Michael Nesmith, guitarrista dos Monkees, morre aos 78 anos

O ator, cantor e guitarrista Michael Nesmith – que ganhou popularidade nos anos 1960 ao integrar a banda americana Monkees – morreu nesta sexta-feira, 10, aos 78 anos. A informação foi confirmada pelos familiares em comunicado oficial. Nesmith morreu em casa, cercado pela família, de causas naturais.

Os Monkees surgiram como uma espécie de boy band d’antanho em uma série de TV de mesmo nome, em 1966. No enredo, um grupo de rock iniciante buscava uma oportunidade de mostrar sua música e se tornar a nova sensação dos Estados Unidos, tentando emular os Beatles. Hoje, um bom parâmetro de comparação é olhar para artistas como Ariana Grande, Demi Lovato ou Miley Cyrus, que surgiram em séries de TV musicais e depois seguiram a carreira nos palcos, com canções pop e ligeiras voltadas para o público jovem.

Criada pelos produtores da série, a banda fabricada era formada por Mickey Dolenz, Peter Tork, Davy Jones, além de Nesmith. O projeto deu certo por alguns anos. O grupo chegou a excursionar pelo país fazendo shows de verdade. A atração televisiva, no entanto, durou apenas duas temporadas, com 58 episódios no total e dois filmes. Foram as brigas entre os produtores e os integrantes da banda – que queriam, de fato, que ela se tornasse um sucesso – que levaram a atração ao fim. Ao todo, a banda, em sua curta carreira – ela se desfez em 1971 – , vendeu mais de 75 milhões de cópias no mundo.

Dentre as músicas compostas por Nesmith, estão hits como Mary, Mary, Circle Sky, Listen to the Band e The Girl I Knew Somewhere. Em entrevista para a edição americana da revista Rolling Stone, em 2021, Nesmith explicou por que a banda quis compor seu próprio material, a despeito daqueles escritos pelos produtores. “Éramos crianças com nosso próprio gosto musical e éramos mais felizes tocando músicas de que gostávamos – e / ou escrevíamos – do que músicas que nos eram entregues.”

Após o fim dos Monkees, Nesmith formou uma nova banda, a First National Band, de country rock, que fez relativo sucesso e, ironicamente, ajudou a pavimentar o sucesso de outras bandas de country rock, como The Eagles. Nos anos seguintes, ele gravou outros álbuns solos pouco conhecidos. Nos anos 1980, ele herdou uma fortuna quando sua mãe, Bette Nesmith Graham, a inventora do Liquid Paper, morreu. Ele usou o dinheiro para investir em empreendimentos comerciais, mas nunca abandonou a música – chegou a promover diversas reuniões dos Monkees, mas jamais repetiu o sucesso dos anos 1960.