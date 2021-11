Richard Madden, de rei em ‘Game of Thrones’ a herói da Marvel

No auge do sucesso da série Game of Thrones, na terceira temporada exibida em 2013, (boa) parte do elenco principal foi dizimado pelo traumático episódio O Casamento Vermelho. Entre as vítimas estava Robb Stark, um queridinho do público, vivido pelo ator escocês Richard Madden. Se a partida do personagem deixou muitos espectadores com o coração partido, para Madden, o adeus se revelou uma oportunidade para explorar outros personagens e conquistar, de fato, espaço no concorrido reduto de Hollywood.

Hoje, aos 35, o ator entrou para o clube de super-herói da Marvel. Em Eternos, nova superprodução da Disney que chegou aos cinemas na quinta-feira, 4, ele dá vida a Ikaris, um ser etéreo parte de um grupo de defensores da Terra, cujo objetivo é exterminar os Deviantes, criaturas monstruosas que ameaçam a civilização em seus primórdios. Em um elenco apinhado de heróis — são dez no total, com nomes como Salma Hayek e Angelina Jolie —, Madden se destaca por sua personalidade misteriosa e superpoderes à la Superman, que lhe garantem um tempo generoso na tela.

Apesar do sucesso pop de Game of Thrones ter consolidado seu nome na indústria, foi com a série da BBC Segurança em Jogo, em 2018, que a força e o talento de Richard Madden foram, de fato, reconhecidos. A produção conta a história de David Budd, segurança que sofre de estresse pós-traumático e precisa proteger a Secretária de Estado Julia Montague (Keeley Hawes). Sucesso de público e crítica, a primeira temporada lhe rendeu um Globo de Ouro de melhor ator.

Com olhos azuis e pinta de galã, Madden quase caiu nas armadilhas do estereótipo que o acompanha. Logo após Robb Stark ele vestiu o figurino de príncipe encantado para a adaptação de Cinderela, em 2015, ao lado da atriz Lily James. O personagem sofrido e dramático de Segurança em Jogo o levou para outra direção. Em seguida, um vilão em um musical mostrou que nem só de beleza vive o escocês.

“Depois que terminei Segurança em Jogo precisei de alguns meses de folga, porque estava muito esgotado emocionalmente. Foi então que Rocketman apareceu, um filme onde eu canto e danço, além de atuar, então pensei: ‘Vamos ver se consigo’”, disse ele em entrevista ao site Deadline. No longa que conta a trajetória de Elton John, Madden interpreta John Reid, primeiro empresário e amante do cantor.

O contato de Madden com a atuação veio aos 11 anos quando ele entrou para o teatro com a meta de perder a timidez — o que deu certo. Na adolescência, o ator engatou alguns trabalhos na televisão, o que o afastou da escola e, logo, foi obrigado a fazer uma pausa. Com 16 anos, porém, a vocação falou mais alto e Madden retornou aos palcos. Em 2007, formou-se no Conservatório Real da Escócia.

O desenvolvimento de suas habilidades em frente às telas não foram herdadas da família. Sua mãe era professora de escola primária e o pai, um bombeiro. O próprio descreve os pais como hippies, que mantinham a casa aberta para os amigos na Escócia, onde passou grande parte da juventude, com amontoados de comida vegetariana.

Se adulto o ator chama a atenção não só por seu talento, mas também pela aparência física, é difícil imaginar que, na infância, ele sofreu bullying enquanto amargava inseguranças com o corpo. “Eu era obeso e tinha um menino que sempre me agredia. Um dia eu disse: ‘Vou brigar com você na hora do recreio’, para acabar logo com isso”, contou em entrevista ao jornal britânico The Guardian sobre uma quase briga (impedida pela mãe do ator) na época da escola.

Para o futuro, Madden continua mirando alto. Após Eternos, os fãs do ator logo poderão vê-lo em Citadel, drama dos irmãos Russo (de Vingadores) para o Amazon Prime Video. Nos bastidores, o ator também está produzindo, ao lado de Brian Cox, uma adaptação para a televisão do podcast From Now, que acompanha a história de uma nave espacial que volta à Terra depois de passar 35 anos perdida no espaço. Seja herói, rei, mocinho ou vilão, Madden está pronto para os próximos capítulos.