A aposta da Lacoste em funkeiros

Conhecida pela moda clássica, a Lacoste aposta em campanhas com cantores de funk para conquistar o público “jovem e urbano” no Brasil.

Em maio, a marca lançou a campanha publicitária “Atitude para virar o jogo, autenticidade para fazer tudo com estilo”, com o MC Livinho como protagonista. No último domingo, o MC Kelvinho foi convidado pela Lacoste para assistir às finais de tênis do Roland Garros e conhecer a fábrica da marca em Troyes, na França.

As ações são fruto de uma parceria com a GR6, produtora especializada em “fast music”. A gravadora produz cerca de 40 músicas e 15 videoclipes por semana.