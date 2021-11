Com beijo gay, filme ‘Eternos’ é banido em países do Golfo

Chegando aos cinemas do mundo este mês, Eternos, filme que dará início à quarta fase do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), foi banido de três países do Golfo: Arábia Saudita, Qatar e Kuwait. Uma rede de cinema local confirmou a proibição, mas não obteve explicações sobre o motivo. Segundo fontes ouvidas pelo jornal americano The Hollywood Reporter, a razão para o banimento envolve a cena de beijo gay entre Phastos (Brian Tyree Henry) e seu marido. O filme seria lançado em 11 de novembro, mas nesta quinta-feira, 4, ele foi discretamente retirado de sites dos países em questão — apesar de nos Emirados Árabes ainda constar na lista de lançamentos.

O estúdio, que ainda não se pronunciou oficialmente, supostamente teria recebido diversos pedidos de censores locais para fazer edições em Eternos, o que foi negado pela Disney. A diretora, Chloé Zhao, vencedora do Oscar de melhor direção este ano por Nomadland, chegou a comentar seu desejo de que não haja nenhum tipo de corte nas cenas de seus personagens gays. “Não sei todos os detalhes, mas acredito que houve discussões e há um grande desejo meu e da Marvel (nós conversamos sobre isso) de não mudar o corte do filme”, disse em outubro durante entrevista ao Indiewire.

Vale lembrar que nestes países a homossexualidade ainda é considerada crime, além de ser punível com morte, no caso da Arábia Saudita e Qatar. Obras com cenas e temáticas LGBT são comumente censuradas na região. Em 2020, a animação da Pixar Dois Irmãos – Uma Jornada Inesperada foi banido no Kuwait, Omã, Qatar e Arábia Saudita por uma única cena que se referia a um casal lésbico. Na Rússia, o filme sofreu uma alteração trocando as falas das personagens de “namoradas” para “parceiras”.