Príncipe Harry diz que ‘Megxit’ é termo machista e relembra Diana

Em mais uma justificativa sobre o seu afastamento da realeza, Príncipe Harry declarou que não estava disposto a perder a esposa Meghan Markle da mesma forma que perdeu a mãe, a princesa Diana. Harry ainda destacou o “Megxit”, palavra usada para descrever a saída do casal da realeza em 2020, como um termo machista criado por trolls (pessoas ou robôs destinados a espalhar mentiras e mensagens de ódio) e abraçado pela imprensa inglesa. A declaração foi feita na terça-feira, 9, durante o painel A Máquina de Mentiras da Internet, organizado pela revista Wired.

“Talvez as pessoas saibam disso, ou talvez não tenham conhecimento, mas ‘Megxit’ é um termo misógino criado por um troll e amplificado por correspondentes reais que cresceu cada vez mais na mídia convencional. Mas tudo começou com um troll ”, disse ele.

Sempre vocal em relação ao ódio que circula na internet, Harry falou sobre uma pesquisa divulgada recentemente sobre os ataques on-line ao casal. Segundo o relatório do serviço de análise de mídia Bot Sentinel, 83 contas foram responsáveis ​por 70% dos ataques e fake news que circularam no Twitter na época em que deixaram a família real. “A parte mais perturbadora disso foi o número de jornalistas britânicos que interagiam com eles e amplificaram suas mentiras como se fossem verdades”, atacou ele, focando mais uma vez nos tabloides britânicos.

Falando de sua mãe, Diana, que morreu em um acidente de carro em Paris enquanto era perseguida por paparazzi, Harry acrescentou: “Aprendi desde muito jovem que os incentivos para publicar não estão necessariamente alinhados com a verdade. Eu conheço a história muito bem. Eu perdi minha mãe para essa loucura auto-fabricada e, obviamente, estou determinado a não perder a mãe dos meus filhos para a mesma coisa”.

Harry já havia citado anteriormente que parte do motivo de sua saída foi o tratamento racista que Meghan recebeu por parte da mídia britânica. A duquesa também revelou em uma entrevista à Oprah que ouviu questionamentos sobre o tom de pele do filho Archie de um membro da própria família real. Com o afastamento, o casal se mudou para a Califórnia no ano passado.