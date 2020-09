Harry e Meghan divulgam vídeo em que criticam ‘ódio on-line’

O príncipe Harry e Meghan Markle apareceram juntos em um programa de televisão pela primeira vez desde que abriram mão dos privilégios da realeza e mudaram-se para os Estados Unidos. Em um vídeo do Especial Time100, transmitido pelo canal americano ABC na terça-feira, 22, o casal convocou os americanos a votarem nas eleições presidenciais e a combaterem discursos de ódio que circulam na internet.

“A cada quatro anos, dizemos que é a eleição mais importante de nossas vidas, mas essa realmente é. Quando votamos, colocamos nossos valores em ação e a nossa voz é ouvida”, posicionou-se Meghan. Já Harry, complementou a esposa trazendo à tona o mundo das redes sociais e os discursos fervorosos que as dominam. “Conforme nos aproximamos de novembro [mês da eleição], é vital rejeitar discursos de ódio, desinformação e a negatividade propagada on-line. O que consumimos, ao que estamos expostos, e com o que nos engajamos nas redes tem um efeito real em todos nós”.

Com um protocolo estrito que lima manifestações políticas de seus membros, o Buckingham Palace optou por não comentar a entrevista dos membros egressos. Segundo a ABC, uma fonte da realeza informou que: “O duque não é mais um membro permanente da família real e todo comentário feito por ele é de uma perspectiva pessoal”.

No início do ano, o casal mudou-se do Canadá para a Califórnia, estado natal de Meghan, com o filho Archie, de 1 ano. Com a aproximação das eleições americanas, Meghan declarou à revista Marie Claire que pretende exercer seu direito ao voto em novembro, tornando-se a primeira pessoa ligada a realeza britânica a fazê-lo publicamente. Harry, que cresceu seguindo o protocolo apolítico da família, afirmou no vídeo que nunca pode votar no Reino Unido.

Confira:

“It’s time to not only reflect, but act.” This #NationalVoterRegistrationDay, join #Time100 alumni Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, in taking action for the future. pic.twitter.com/JerXHxiZK3 — ABC (@ABCNetwork) September 23, 2020