Príncipe Harry e Meghan Markle assinam contrato com a Netflix

Príncipe Harry e Meghan Markle assinaram um contrato com a Netflix para a produção de conteúdo na plataforma de streaming. Segundo a notícia do site especializado Variety, o casal, que se desvencilhou da realeza britânica e se mudou para a Califórnia, vinha analisando projetos antes de fechar o acordo, que prevê a produção de documentários, filmes, séries e programas infantis.

“Nossas vidas, de forma independente e como casal, nos permitiu entender o poder do espírito humano: da coragem, resiliência e a necessidade de conexão”, diz Harry e Meghan em comunicado. “Através do nosso trabalho com comunidades diversas, queremos iluminar pessoas e causas pelo mundo, com foco em criar conteúdo que informe e traga esperança.”

Alguns projetos já estão em desenvolvimentos, entre eles uma animação sobre mulheres inspiradoras e um documentário ambiental. “Como jovens pais, acreditamos ser importante produzir programas para famílias, assim como narrativas poderosas e verdadeiras, que se relacionem com o espectador”, diz o comunicado.

O acordo com a Netflix, que não teve o valor divulgado, segue os moldes da parceria do canal com Barack e Michelle Obama, que este ano estiveram por trás do documentário que venceu o Oscar, Indústria Americana.

Continua após a publicidade

Esse é o segundo, mas mais ambicioso projeto da dupla, desde a quebra com a família real, em janeiro deste ano. Meghan antes participou do documentário ambiental do Disney+ Elefantes. Segundo o site, a duquesa, que ficou famosa pela série Suits, não tem planos de voltar a atuar.