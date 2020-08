Meghan e Harry entram com ação na Justiça contra invasão de privacidade

Meghan Markle e o príncipe Harry entraram com um processo de invasão de privacidade na quinta-feira, 23, em Los Angeles. A queixa veio depois que fotos de Archie, o filho de pouco mais de um ano do casal, foram tiradas enquanto a criança estava no jardim de casa. Depois que anunciaram o afastamento da realeza, o casal mudou-se com o filho para uma pequena cidade canadense. A nova morada foi divulgada pelo site Daily Mail, e os três mudaram-se novamente, dessa vez para Los Angeles, para fugir do assédio dos fotógrafos. Mas de nada adiantou – o endereço foi novamente divulgado e os paparazzi voltaram munidos de drones e helicópteros para fotografar o bisneto da Rainha Elizabeth.

“Alguns fotógrafos têm usado drones a poucos metros acima da casa, cerca de três vezes por dia, para obter fotos do casal e de seu filho na privacidade da residência. Outros têm usado helicópteros sobre o quintal da casa, das 5:30 da manhã às 7 da noite”, diz a queixa.

O casal vinha ignorando os paparazzi até então, mas decidiram seguir com a reclamação depois que fotos de Archie supostamente tiradas em Malibu passaram a ser vendidas. Mas a criança não apareceu em público na famosa praia.

Não se sabe, porém, a identidade do autor das fotos ou quem está tentando vendê-las. Segundo o advogado, “não há notícia nas fotos. Não há interesse público. É apenas assédio. O objetivo de fotos tão invasivas é lucrar com a imagem de uma criança”. Até o momento, a ação não tem um alvo conhecido, mas o casal espera descobrir a identidade de quem está por trás das fotos.