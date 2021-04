Príncipe Harry e Meghan Markle anunciam série documental na Netflix

Um mês depois da bombástica entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, príncipe Harry e Meghan Markle voltam aos holofotes com um novo anúncio. Parte de um acordo multimilionário com a Netflix, o casal lançará a primeira obra tocada pela Archewell Productions: a série documental Heart of Invictus (ainda sem tradução oficial) que acompanhará os participantes do Invictus Games, evento esportivo internacional fundado por Harry em 2014.

Produzida pela dupla vencedora do Oscar Orlando von Einsiedel e Joanna Natasegara (Os Capacetes Brancos, de 2016), a série documental vai seguir um grupo de competidores internacionais, sobreviventes de lesões ou doenças severas. O evento, de nove modalidades esportivas, acontecerá em 2022.

“Desde o primeiro Invictus Game em 2014, nós já sabíamos que cada competidor iria contribuir de maneira excepcional para um mosaico de resiliência, determinação e solução”, disse Harry em comunicado. “Esta série vai dar às comunidades no mundo inteiro uma janela para histórias emocionantes e inspiradoras dos competidores na jornada deles para a Holanda ano que vem. Como é a primeira série da Archewell Productions com a Netflix, com parceria com a Invictus Game Foundation, eu não poderia estar mais animado para a jornada que temos pela frente ou orgulhoso pela comunidade Invictus que continua inspirando a cura global, o potencial humano e o serviço contínuo.”

O projeto faz parte de um movimento contínuo do ex-casal real, que vem se dedicando ao mundo do entretenimento desde janeiro do ano passado. Definitivamente desvinculados da família real britânica, Harry e Meghan apostam suas fichas em conteúdos que combinam “informação com esperança”; no contrato assinado com a Netflix, em setembro de 2020, já estava prevista a produção de documentários, filmes, séries e programas infantis “inspiradores” e “transformadores”. Em dezembro, o duque e a duquesa de Sussex também firmaram parceria com o Spotify através do podcast Archewell Audio.

“O que amamos sobre podcasts é que lembra a todos nós de parar por um momento e realmente ouvir, de nos conectarmos uns aos outros sem distração”, disse o casal na época, em comunicado conjunto. “Com os desafios de 2020, nunca houve momento mais importante para isso. Quando ouvimos uns aos outros, e ouvimos as histórias uns dos outros, somos lembrados de como todos estamos interconectados.”