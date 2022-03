Polícia francesa prende adolescentes por assalto ao set de ‘Lupin’

A polícia francesa apreendeu sete pessoas acusadas de roubar 1,7 milhão de reais em equipamentos do set de filmagens de Lupin no mês passado. Os suspeitos, que têm entre 13 e 21 anos, foram detidos pela primeira vez no dia 9 de março, e indiciados oficialmente na sexta-feira passada, 11, revelou hoje o promotor do distrito de Nanterre à rádio francesa RTL.

Conforme reportado pela rádio, três dos acusados foram colocados sob custódia da polícia, enquanto os outros quatro estão sob supervisão judicial. Uma fonte próxima à investigação disse à agência AFP que os jovens eram conhecidos da polícia, e que alguns dos equipamentos roubados foram recuperados junto de uma espingarda encontrada na casa de um dos suspeitos presos. As autoridades ainda estão em busca de outros possíveis criminosos, já que o grupo, inicialmente, foi descrito como um bando de 20 pessoas.

O crime aconteceu no final de fevereiro, quando Omar Sy e a equipe de filmagem foram atacados por um grupo encapuzado enquanto rodavam cenas no subúrbio parisiense de Nanterre. Segundo a agência de notícias AFP, os criminosos jogaram fogos de artifício na locação, invadiram o set, e roubaram diversos equipamentos. Ninguém ficou ferido, mas a perda foi estimada em 330.000 dólares, equivalendo a cerca de 1,7 milhão de reais na cotação atual. Lupin, ironicamente, narra as aventuras do ladrão Assane Diop, interpretado por Omar Sy, que após uma tragédia pessoal se inspira no famoso Ladrão de Casaca da literatura francesa, Arsène Lupin.