‘Lupin’ retoma gravações após roubo de R$ 1,7 milhão no set de filmagens

As gravações da terceira parte da série Lupin foram retomadas nesta segunda-feira, 1, após o set da produção ser assaltado em 25 de fevereiro no bairro de Nanterre, em Paris. De acordo com a agência de notícias AFP, cerca de 20 ladrões com os rostos cobertos jogaram fogos de artifício na locação, invadiram o set, e roubaram diversos equipamentos. No total, a perda foi estimada em 330.000 dólares, o que equivale a aproximadamente 1,7 milhão de reais na cotação atual. De acordo com comunicado da Netflix, responsável pela série, não houve feridos.

No dia anterior ao roubo, a gigante do streaming já lidava com outro prejuízo para seus cofres milionários: o set de The Crown, uma das séries mais caras da plataforma, também foi assaltado. O roubo aconteceu em Mexboroughm, na Inglaterra, quando ladrões arrombaram veículos da produção e roubaram mais de 350 itens estimados em 200.000 de dólares (1 milhão de reais). Objetos luxuosos que figuram os cenários pomposos da realeza britânica, como candelabros de ouro e prata e uma réplica do ovo de Fabergé, foram levados pelos assaltantes. “As antiguidades foram realmente roubadas e esperamos que sejam encontradas e devolvidas com segurança. As substituições serão feitas e não há expectativa de que as filmagens sejam adiadas”, disse um porta-voz da Netflix em comunicado.

Lupin, ironicamente, narra o drama do ladrão Assane Diop, interpretado por Omar Sy, que após uma tragédia pessoal se inspira no famoso Ladrão de Casaca da literatura francesa, Arsène Lupin. Os dois roubos aos sets estão sendo investigados e até o momento não há indícios de que ambos estejam relacionados.