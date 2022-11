‘Pantera Negra: Wakanda para Sempre’ tira cinemas brasileiros do limbo

A aguardada sequência de Pantera Negra, longa da Marvel de 2018 indicado ao Oscar de melhor filme, chegou aos cinemas na quinta-feira, 10, e deu um belo impulso na bilheteria nacional. De acordo com dados da empresa Comscore, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre arrecadou 29,47 milhões de reais entre os dias 10 e 13 de novembro, levando às salas de cinema 1,36 milhão de espectadores. Ocupando a segunda e a terceira posição, com números muito menos expressivos, estão, respectivamente, o filme do anti-herói da concorrente DC, Adão Negro, com 3,78 milhões e o filme de terror A Luz do Demônio, que somou 981.660 reais. O fim de semana, no total, passou de 36 milhões de reais em bilheteria — melhor resultado desde julho, quando Thor, outro herói da Marvel, chegou aos cinemas com Thor: Amor e Trovão: o filme combinado aos demais títulos em cartaz resultou, naquela semana, em 39 milhões de reais em bilheteria.

Mundialmente, a história que presta homenagem a Chadwick Boseman, morto em 2020 em decorrência de um câncer de cólon, arrebanhou 330 milhões de dólares durante seu final de semana de estreia. Só nos cinemas americanos foram 180 milhões de dólares, o que estabeleceu um novo recorde na região para estreias em novembro, posto antes ocupado por Jogos Vorazes: Em Chamas, de 2013, com 158,1 milhões de dólares.

Completam o ranking de filmes mais vistos durante o último final de semana no Brasil, respectivamente, as animações Lilo Lilo, Crocodilo e One Piece Film: Red, o drama biográfico Armageddon Time, o épico de ação A Mulher Rei, o francês Com Amor e Fúria, o terror Sorria e a comédia nacional Bem-vinda a Quixeramobim.