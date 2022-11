O motivo que tirou Rihanna do hiato musical por ‘Pantera Negra 2’

Dona de diversos hits pop, Rihanna não lançava uma música nova há seis anos até cantar Lift Me Up, trilha sonora de Pantera Negra 2. Empresária, a artista passou os últimos tempos se dedicando à sua marca de lingerie, Savage X Fenty, e maquiagem, Fenty Beauty. Devido a isso, ela entrou em um hiato musical que decepcionou os fãs ano após ano e que só acabou porque a estrela foi convencida a gravar para o filme que será um tributo a Chadwick Boseman, intérprete do herói, que morreu de câncer aos 42 anos em 2020.

Diretor do longa da Marvel, Ryan Coogler, explicou a VEJA que contou com a ajuda do compositor Ludwig Goransson, de Jay Brown, da gravadora Roc Nation, e até Jay-Z para fazer contato com Rihanna. O motivo que a convenceu voltar a gravar foi a mensagem de Pantera Negra 2 e a homenagem a Boseman que tiraram a cantora da pausa artística de fato. “Após ela gravar e tocar o disco para nós, Rihanna disse diretamente: ‘Eu fiz isso para o Chad’. Então era por ele. Chad nos uniu e continua nos dando tanta coisa. Estou muito agradecido que Rihanna foi o último presente para se juntar à família [de Pantera Negra] e mal posso esperar para as pessoas verem como ela é usada no filme”, declarou Coogler.

“Ludwig Goransson fez This is America com Childish Gambino, então acho que Ludwig foi um fator importante. Muito obrigado a Jay Brown da Roc Nation e Jay-Z, que é um amigo meu, que ajudou a fazer a conexão [com Rihanna]. Rihanna nos deu toda uma carreira, todo um catálogo de músicas, e agora ela nos deu maquiagem e roupas e acho que o mundo entenderia se ela desligasse o microfone. E eu entendo completamente, porque eu amo tanto a música dela, eu sinto que ela nos deu tudo o que você poderia pedir. Mas a verdade é que estávamos procurando um grande artista que pudesse contar a história do filme e abraçar os temas do filme e apresentá-los ao público em uma embalagem diferente. Isso é o que Kendrick fez por nós tão lindamente com o primeiro Pantera Negra“, disse o diretor.

“Este filme é diferente, fazia sentido que fosse uma mulher cantando, fazia sentido que pudesse ser alguém com quem pudesse falar, não necessariamente com palavras, mas passasse o sentimento da maternidade, porque esse é um tema importante neste filme. E eu acho que o tempo bateu, que ela estava neste mesmo momento em sua vida. E ela estava aberta e acho que o trailer ajudou, porque quando ela viu as performances que todo mundo estava fazendo no trailer, foi isso que a fez dizer: ‘Ei, eu quero ver este filme, eu quero ver se eu consigo entender melhor’. Colaboramos com este incrível cantor Tems, ela e eu escrevemos as letras, Ludwig fez a música”, completou.