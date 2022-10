Rihanna homenageia Chadwick Boseman em música do ‘Pantera Negra 2’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Rihanna lançou nesta sexta-feira, 28, sua primeira canção inédita em seis anos. A música Lift Me Up foi gravada para a trilha sonora de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. A faixa é a primeira desde o álbum Anti, de 2016. O filme tem previsão de estreia para 10 de novembro e tem no elenco as atrizes Letitia Wright, Angela Basset e Lupita Nyong’o, além de Tenoch Huerta, como Namor. O diretor é Ryan Coogler. Rihanna confirmou ainda que o filme contará com outra faixa inédita sua, intitulada Born Again, ainda não divulgada.

A música foi escrita em colaboração com a nigeriana Tems, que explicou em uma entrevista a inspiração para a composição. “Depois de falar com Ryan e ouvir sua direção para o filme e a música, eu queria escrever algo que retratasse um abraço caloroso de todas as pessoas que perdi na minha vida”, disse Tems, fazendo referência também a Chadwick Boseman. O ator interpretou o Pantera Negra no primeiro filme e morreu em 2020, aos 43 anos . “Tentei imaginar como seria se eu pudesse cantar para eles agora e expressar o quanto sinto falta deles. Rihanna tem sido uma inspiração para mim, então ouvi-la transmitir essa música é uma grande honra”, completou.

Desde 2017, Rihanna está focada no trabalho de empresária, na sua marca Fenty Beauty. O lançamento da música, no entanto, aumenta as expectativas para um álbum de inéditas em fevereiro do ano que vem, quando ela será uma das atrações do show do intervalo do Super Bowl, a final do futebol americano.