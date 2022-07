‘Pantera Negra 2’: Marvel revela como vai lidar com morte do protagonista

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

É difícil não se arrepiar com o teaser de Pantera Negra: Wakanda para Sempre, primeira prévia do filme, divulgado neste domingo, 24. Ao som de uma versão emotiva da canção No Woman No Cry, clássico da banda de reggae The Wailers, de Bob Marley, personagens conhecidos da trama surgem entre cenas elaboradíssimas até o momento em que o rosto do ator Chadwick Boseman aparece pintado numa parede. Boseman, intérprete do Pantera Negra no filme de 2018, que foi um sucesso de público e crítica, morreu em 2020, vítima de um câncer de cólon, aos 43 anos. Desde então, a sequência da produção se tornou uma incógnita para o público – mistério que a prévia começou a resolver.

Como prometido pelo produtor da Marvel, Kevin Feige, Chadwick não será substituído nem “refeito” com tecnologia digital – técnica que trouxe outros atores à vida recentemente, caso de Carrie Fisher como princesa Leia em Star Wars. “Esse filme é uma homenagem a Chadwick”, afirmou o produtor na Comic-Con de San Diego.

O trailer deixa claro que o personagem de Chadwick, o rei T’Challa, está morto. A rainha Ramonda, personagem de Angela Bassett, mãe de T’Challa, faz um discurso emocionado sobre ter perdido toda sua família para os confrontos envolvendo Wakanda, a nação africana futurista liderada por seu marido e, depois, pelo filho. Em vez de substituir o protagonista, o diretor e roteirista Ryan Coogler afirma que a história do novo filme vai explorar com mais afinco os demais personagens e a mitologia em torno de Wakanda. “Chad não está mais conosco fisicamente, mas seu espírito, orgulho e cultura, e seu impacto na indústria cinematográfica, são eternos”, disse Coogler.

Ao fim da prévia, porém, uma rápida cena mostra alguém usando o uniforme do Pantera Negra. Os rumores apontam que Letitia Wright, que interpreta a princesa Shuri, assumiria o papel do herói. Porém, o comportamento controverso da atriz nos bastidores – entre eles a recusa a se vacinar contra a Covid-19, o que atrasou gravações – colocaram essa ideia em xeque. O elenco ainda conta com Lupita Nyong’o, Winston Duke e Danai Gurira, personagens queridos da saga e que também estão no páreo pelo uniforme.