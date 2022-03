Os bastidores da briga pelo papel de Madonna nos cinemas

Em 1985, Madonna já era uma das maiores estrelas da música pop quando surgiu no cinema como a amalucada Susan Thomas na comédia Procura-se Susan Desesperadamente. Um ano antes, ela tinha lançado o arrasa-quarteirão Like a Virgin, que vendeu 31 milhões de cópias no mundo. Hoje, aos 63 anos e dezenas de álbuns e filmes depois, Madonna é uma unanimidade no mundo pop. Não por acaso, um dos papéis mais disputados pelas atrizes neste momento é justamente o de Madonna – há uma briga em curso entre nomes conhecidos para protagonizar uma nova cinebiografia da artista.

Descrito pela diretora de elenco Carmen Cuba como uma espécie de “Madonna Bootcamp”, o processo consiste em exaustivas audições e até encontros com a cantora. E não são pouca coisa as candidatas que aceitaram se submeter a essa maratona. No momento, estão no páreo Julia Garner (a Anna Delvey do sucesso da Netflix Inventing Anna), Florence Pugh (indicada ao Oscar em 2019 por Adoráveis Mulheres), Alexa Demie (a Maddy de Euphoria), Odessa Young (de longas cultuados como Shirley, de 2020) e Emma Laird (da série criminal Mayor of Kingstown). Outras artistas, como Bebe Rexha e Sky Ferreira, já foram descartadas.

Segundo uma reportagem do The Hollywood Reporter, as audições têm sido excruciantes e já perduram por meses. As atrizes participam de sessões de dança intensas, às vezes de até 11 horas por dia com a coreógrafa de Madonna – e, depois, têm lições e testes de canto com a própria cantora. “Você tem de ser capaz de fazer tudo”, disse uma fonte ao site.

Em um movimento inédito na indústria cinematográfica, a biografada em pessoa vai dirigir e co-escrever o roteiro do filme sobre sua vida. Título e data de estreia ainda não foram divulgados. O texto está sendo escrito por Madonna em parceria com a roteirista Diablo Cody, que ganhou o Oscar por Juno (2007). De acordo com uma reportagem da revista Variety, o filme está nas mãos da Universal Pictures, com as bênçãos da executiva Donna Langley e da produtora Amy Pascal.

O enredo mostrará o início da carreira de Madonna, culminando com a mega turnê Blood Ambition, de 1990. Daí a exigência de que as atrizes estejam aptas a cantar e dançar como nunca. “As razões pelas quais estou fazendo isso é que um monte de pessoas tentou escrever filmes sobre mim, mas sempre eram homens”, disse Madonna recentemente ao programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Vale lembrar que a cantora já tem experiência em direção. Em 2008, ela conduziu o drama Sujos e Sábios e, em 2011, W.E. – O Romance do Século, sobre o romance do Rei Eduardo VIII com a plebeia americana Wallis Simpson, em 1936 – e que ganhou Globo de Ouro de melhor trilha sonora original. Madonna também atuou no musical Evita, de 1996, o que lhe rendeu um Globo de Ouro de melhor atriz. Quem perder a disputa para vivê-la na cinebiografia pelo menos terá um prêmio de consolação: um dia conheceu Madonna bem de pertinho.