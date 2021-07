Madonna pede fim da tutela a Britney Spears: ‘Vamos tirar você da prisão’

Em uma mensagem postada em seu Instagram na madrugada desta sexta-feira, 9, a cantora Madonna se juntou a outras celebridades em uma campanha pelo fim da tutela a que a cantora Britney Spears está sendo submetida. Vestindo uma camiseta antiga de Britney, Madonna escreveu: “Devolvam a vida dessa mulher. A escravidão foi abolida há muito tempo! Morte ao patriarcado ganancioso que faz isso com as mulheres há séculos. Isso é uma violação dos direitos humanos. Britney, nós vamos tirar você dessa prisão”.

Além de Madonna, artistas como Iggy Azalea, Christina Aguilera, Paris Hilton, Will.i.am, Kim Kardashian, Jon Bon Jovi e Miley Cyrus também já se manifestaram com a hashtag #freebritney e contra o draconiano regime de tutela da cantora pelo pai. “Nos últimos dias, tenho pensado em Britney e em tudo que ela está passando. É inaceitável que qualquer mulher, ou humano, perca o controle do próprio destino e não tenha permissão para viver a vida como desejam”, escreveu Christina Aguilera.

A relação de Madonna com Britney é antiga. As duas cantaram juntas em 2003 a música Me Against The Music e causaram furor no mesmo ano ao se beijarem na boca durante premiação da MTV americana. A declaração da cantora em defesa de Britney acontece dias depois de um tribunal de Los Angeles negar o pedido para que seu pai deixasse de ser seu tutor. “Eu só quero minha vida de volta. Já se passaram 13 anos e é suficiente”, disse Spears.

Nos últimos dias, o advogado da cantora, Samuel Ingham III, e o empresário, Larry Rudolph, pediram demissão. A saída deles aponta para um desmonte na estrutura em torno da tutoria da cantora.