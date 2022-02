O filme que vai contar a vida de Madonna começa a tomar forma; veja vídeo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Começaram os testes de elenco para o filme em que Madonna vai contar sua história de vida. Irritada com as versões lançadas anteriormente sem que fosse consultada – considerou tudo um lixo: superficiais, cheias de mentiras e feitas por pessoas que não a levaram a sério – ela então decidiu dirigir e roteirizar sua “autobiografia visual”. Diablo Cody, Oscar de Melhor Roteiro por “Juno”, colaborou (e já se estressou algumas vezes) com Madonna, que postou em seu Instagram um vídeo no qual comenta a “experiência surreal” de fazer o casting para o longa. Ela aparece dançando ao som de Burning Up, clássico de 1983, veja: