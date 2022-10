O polêmico quadro que pode arrecadar 62 milhões de reais em leilão

O quadro Vênus e Adonis, do pintor italiano renascentista Ticiano, será leiloado em dezembro e pode arrecadar até 12 milhões de dólares (cerca de 62 milhões de reais em cotação atual), informou a casa de leilões Sotheby’s nesta sexta-feira, 21. Obra mais importante do pintor a ser vendida neste século, o quadro integra uma série de pinturas encomendadas por Filipe II, da Espanha, que foram consideradas “sensuais” e “lascivas” demais para sua época, até mesmo pelo embaixador espanhol em Veneza.

Produzidas ao longo de 11 anos, as obras da série são conhecidas como “pinturas de poesia” e também são consideradas uma das maiores conquistas da carreira de Ticiano. Algumas delas estão espalhadas por museus importantes, como o Prado, em Madri, e o Metropolitan, em Nova York. Já a pintura leiloada pela Sotheby’s ficou longe da vista do público por dois séculos. Seus proprietários incluíam o príncipe Eugênio de Saboia, comandante militar e estadista da Áustria, e Benjamin West, que ajudou a fundar a Academia Real em 1768.

“É a interpretação mais completa de Ticiano da história de Vênus e Adonis. É de manhã cedo, ele está prestes a deixá-la para caçar e ela tenta avisá-lo contra os perigos, mas ele sai independentemente disso e é fatalmente ferido. Nossos olhos são atraídos para a clareira ensolarada onde o final trágico acontece”, descreve Cecilia Treves, chefe de pesquisa de pinturas de antigos mestres da Sotheby’s de Londres.

A interpretação de Ticiano da história veio do poema narrativo A Metamorfose, do romano Ovídio, que data do ano 8 D.C. A pintura mostra a deusa Vênus se separando de Adonis, um jovem de beleza excepcional por quem se apaixonou depois de ser flechada acidentalmente pelo cupido. Na história, quando Adonis sai para caçar, Vênus implora que ele fique e pede que não persiga feras perigosas. Quando ele ignora o apelo, o casal se separa e Adonis é fatalmente ferido por um javali. Vênus reencontra o amado no Olimpo, sangrando até a morte.

