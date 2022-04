Desenho de Michelangelo pode arrecadar 150 milhões de reais em leilão

Um desenho recém-atribuído ao mestre renascentista Michelangelo será leiloado em Paris no próximo mês, e pode arrecadar até 30 milhões de euros (cerca de 152 milhões de reais na cotação de hoje), informou a Christies’s, responsável pela venda. Batizado de A Nude Young Man (after Masaccio) Surrounded by Two Figures, a pintura data do século XV e, até 2019, era tida como uma obra dos pupilos da escola de Michelangelo, antes de ser reconhecida como uma criação do próprio artista.

Segundo um comunicado da Christie’s, o trabalho foi vendido pela primeira vez em 1907, no Hôtel Drouot, em Paris. Em 2019, Furio Rinaldi, especialista do departamento de desenhos de mestres antigo da instituição levantou a possibilidade de que a obra, na verdade, fosse do próprio Michelangelo. Posteriormente, a autoria foi chancelada por Paul Joannides, professor de história da arte na Universidade Cambridge, e autor do catálogo completo de desenhos de Michelangelo e sua escola, assim como pelo Museu do Louvre, que se dedicou ao estudo da peça e apoiou a atribuição.

No mesmo ano, a obra, que vem de uma coleção francesa, foi classificada como “tesouro nacional” para evitar que fosse exportada. A designação foi suspensa recentemente, e o governo francês concedeu à peça uma licença de exportação, permitindo que o desenho seja oferecido sem restrição em leilões de todo o mundo.

Feito em dois tons de tinta marrom, o desenho mostra um homem retratado no Batismo dos Neófitos, um afresco que adorna a Igreja de Santa Maria del Carmine, em Florença, feito pelo italiano Masaccio (1401-1428). Acredita-se que as duas figuras ao lado do protagonista foram adicionadas posteriormente.

Com a venda iminente, a peça passará a integrar uma lista seleta de desenhos dos mestres antigos a serem leiloados. No ano passado, um urso rabiscado por Da Vinci foi leiloado por 12 milhões de dólares. Em 2000, um desenho do próprio Michelangelo foi vendido a um negociante de arte alemão por 8,1 milhões de libras. Bem antes disso, em 2009, Head of a Muse, de Raphael, alcançou a bagatela de 29 milhões de Euros.