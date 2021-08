‘O Esquadrão Suicida’ derruba ‘Velozes e Furiosos 9’ nos cinemas do Brasil

Bem recebido pela crítica, O Esquadrão Suicida superou Velozes e Furiosos 9 nas bilheterias brasileiras. O longa de ação estrelado por Vin Diesel está entre os mais assistidos do país desde sua estreia, em 24 de junho, e ajudou o país a registrar em julho o melhor resultado para o setor desde o início da pandemia: foram 6,8 milhões de espectadores e 115 milhões de reais em bilheteria no total.

No Brasil, o ranking de mais vistos no cinema no último fim de semana ficou assim: O Esquadrão Suicida, Velozes e Furiosos 9, Um Lugar Silencioso 2, Space Jam, Jungle Cruise, Tempo, Viúva Negra, Blackpink: The Movie, Croods 2, e Dupla Explosiva 2.

Em seu fim de semana de estreia, O Esquadrão Suicida fez 72,2 milhões de dólares em bilheteria pelo mundo, um resultado tímido, especialmente nos Estados Unidos, onde arrecadou 26,5 milhões de dólares no período. Para comparação, Velozes e Furiosos 9 estreou no país com 70 milhões e mais de 400 milhões de dólares no mundo.

O valor reflete não só o receio do público em retornar aos cinemas com o aumento de casos de Covid-19 nos Estados Unidos, provocados pela variante Delta, mas também a estratégia da Warner de lançar o filme ao mesmo tempo na plataforma HBO Max por lá.