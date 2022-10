O efeito da polarização política nas famílias de sertanejos pró-Bolsonaro

Atualizado em 18 out 2022, 15h52 - Publicado em 18 out 2022, 15h24

Por Kelly Miyashiro

O apoio de artistas sertanejos a Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL (Partido Liberal), é um exemplo do efeito da polarização política causado em famílias como as dos cantores. Na segunda-feira, 17, o político se reuniu com Leonardo, Fernando Zor, da dupla Fernando & Sorocaba; Marrone, da dupla com Bruno; Chitãozinho, parceiro de Xororó; Zezé di Camargo; e Sula Miranda. Sorocaba, Bruno, Xororó e Luciano Camargo não compareceram ao encontro.

Filho caçula de Leonardo, João Guilherme, lamentou o posicionamento do pai em um longo desabafo nas redes sociais. “Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário, ver alguém tão importante pra mim declarar apoio dessa forma me enoja. É tanta ignorância que nem sei”, escreveu o ator de 20 anos em seu perfil no Twitter. A ausência de Xororó no encontro foi notada por fãs já que, além de não votar em Bolsonaro, o artista tem um pensamento mais alinhado com os filhos, Sandy e Júnior. Enquanto a cantora é mais isenta, o irmão já apareceu em vídeos criticando o presidente apoiado pelo tio Chitãozinho.

Nesta terça-feira, 18, Júnior publicou uma mensagem reiterando que é contra Bolsonaro. “Votar é um ato de muita responsabilidade, porque não se vota pensando em si mesmo somente, mas coletivamente. E pra isso é preciso mais consciência, mais aprofundamento na realidade de todos. Por ter, pessoalmente, feito cada vez mais essa busca, sou contra o governo atual e escolho um caminho diferente do que vi nos últimos 4 anos. E faço isso, mesmo em um cenário de escolha muito distante do que enxergo como ideal, mas consciente de que é preciso mudar”, escreveu o músico, que também postou uma indireta para o tio. “Novos estudos apontam: toda família tem um tiozão do ‘zap’ [WhatsApp]”, debochou.

Apesar de não se posicionar de forma incisiva, Wanessa Camargo, uma das filhas de Zezé di Camargo, publicou uma foto vestida de vermelho em alusão ao PT (Partido dos Trabalhadores), partido do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1 de outubro, véspera do primeiro turno das eleições deste ano. Um movimento aderido por outras famosas na ocasião. Irmão de Zezé, Luciano Camargo, além de faltar à reunião, não abriu seu voto nas eleições deste ano.

Irmã de Gretchen e tia de Thammy Miranda, Sula Miranda rompeu com a artista e o vereador em 2019 por não concordar com a transição de gênero de Thammy. O apoio a Bolsonaro da cantora sertaneja reafirma que dificilmente haverá uma reaproximação já que, em novembro de 2021, o político deixou o PL quando o presidente entrou no partido. “Temos ideias diferentes, já sofri ataques pessoais de membros da família do presidente, inclusive, contra o meu filho quando ele era um recém-nascido”, afirmou o vereador Thammy Miranda em vídeo publicado na época.