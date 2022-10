Os sertanejos que apareceram em live para apoiar – e tietar – Bolsonaro

Atualizado em 17 out 2022, 16h44 - Publicado em 17 out 2022, 16h37

O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL (Partido Liberal), se reuniu com um grupo de cantores sertanejos que o apoiam nesta segunda-feira, 17. Após coletiva ao lado de Gusttavo Lima e Leonardo, que reiteraram sua escolha por Bolsonaro contra Luiz Inácio Lula da Silva, do PT (Partido dos Trabalhadores), Bolsonaro fez uma reunião com Fernando Zor, da dupla Fernando & Sorocaba; Marrone, da dupla com Bruno; Chitãozinho, parceiro de Xororó; Zezé di Camargo, que foi ao encontro sem Luciano Camargo; e Sula Miranda. Também estava presente o apresentador Ratinho, do SBT.