De Regina Duarte a Sérgio Reis: os artistas que mais apoiam Bolsonaro

Desde que Jair Bolsonaro (PL) foi eleito, em 2018, ele passou a receber um apoio mais explícito de pessoas da classe artística. Apesar de alguns terem se arrependido, caso do cantor Lobão, outros permanecem ao lado do atual presidente, que atualmente mira a reeleição. Em comparação com Lula (PT), que também está na corrida presidencial e tem apoio de nomes como Anita, Martinho da Vila, Gilberto Gil e Camila Pitanga, Bolsonaro tem menos celebridades dispostas a defender seu governo – a maior parte delas está na ala do sertanejo. Mas aqueles que apoiam costumam ser ruidosos. Veja abaixo os artistas que defendem com mais vigor o atual presidente:

Regina Duarte

Nos últimos vinte anos, a atriz chamou atenção do país pelo seu posicionamento político de direita. Mesmo antes da ascensão do bolsonarismo, ela já defendia pautas alinhadas com governo atual – como, por exemplo, ser contra a demarcação de terras indígenas. Durante as eleições de 2018, a atriz passou a citar Jair Bolsonaro diretamente, demonstrando apoio, algo que se intensificou quando ele assumiu a presidência em 2019. A relação entre os dois era tão boa que, em março de 2020, Regina assumiu a Secretaria de Cultura após Roberto Alvim ser exonerado por fazer um discurso com referências nazistas. Apesar ter durado apenas dois meses no cargo e de ter enfrentado uma saída humilhante, a atriz ainda mantém apoio ferrenho a Bolsonaro. Recentemente, usou suas redes sociais para endossar, e amplificar, ataques aos artistas que assinaram uma carta em defesa a democracia organizada pela Faculdade de Direito da USP.

Gusttavo Lima

No meio artístico, o segmento da música sertaneja do Brasil é o que mais comporta seguidores de Jair Bolsonaro. Um dos principais nomes do gênero, Gusttavo Lima apoia declaradamente (e desde sempre) o atual presidente e sua gestão — por mais que hoje prefira evitar o assunto política. No dia 27 de maio, um helicóptero decorado com uma bandeira do Brasil e uma foto de Bolsonaro sobrevoou Goiânia, perto do local onde a comitiva presidencial havia passado em motociata. A aeronave pertencia ao Frigorífico Goiás – que, na época, estava vinculado ao sertanejo e foi responsável por criar a “Picanha Mito” em homenagem ao presidente. Em julho, Gusttavo Lima rompeu contato com o frigorífico, mas seu apoio a Bolsonaro permanece intacto.

Mateus e Cristiano

Continua após a publicidade

Reforçando o grupo de sertanejos que sempre demonstraram estar ao lado do presidente está a dupla Mateus e Cristiano. Os dois, que são irmãos gêmeos, não escondem o apoio a Bolsonaro. Em maio deste ano, eles lançaram o jingle Capitão do Povo como parte da campanha de reeleição do presidente. Na música, os cantores exaltam o lema “Brasil acima de tudo e Deus acima de Todos”, além de falar que Bolsonaro é a “salvação do Brasil” e que vencerá as eleições. A apresentação do jingle foi feita por Mateus e Cristiano em uma live no Facebook do presidente, ao lado do empresário bolsonarista Luciano Hang e do ex-ministro Walter Braga Netto.

Humberto Martins

O ator é um das poucas exceções de artistas da Globo que apoiam a gestão de Jair Bolsonaro. Conhecido como o galã descamisado das novelas nos anos 2000, Humberto Martins hoje não tem medo de expor de peito aberto seu posicionamento político — alinhado ao do atual presidente. Em maio, durante sua passagem pelo Festival de Cinema de Vassouras, no Rio de Janeiro, ele disse estar satisfeito com o atual governo, e que o presidente “está governando para quem precisa”. Na mesma ocasião, o ator também deixou claro que não tem medo de que a classe artística se volte contra ele. Humberto Martins permanece como ator da Globo e estará presente em Travessia, próxima novela do horário nobre e substituta de Pantanal.

Sérgio Reis

O cantor, que começou na Jovem Guarda e mais tarde migrou para o sertanejo, tornou-se próximo de Jair Bolsonaro no período em que foi eleito deputado federal em São Paulo. Hoje, aos 81 anos, Sérgio Reis permanece apoiando o presidente. No começo do mês, o cantor teve um vídeo vazado no qual convoca caminhoneiros e a própria população para irem às ruas em defesa do governo e para pedir o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nas redes sociais, Reis recebeu uma saraivada de críticas e a atitude fez com que tivesse shows e trabalhos publicitários cancelados. Mas ele segue com Bolsonaro sem pestanejar.