Filho de Leonardo detona cantor por apoio a Bolsonaro: “Me enoja”

Atualizado em 17 out 2022, 17h45 - Publicado em 17 out 2022, 17h41

17 out 2022

Filho caçula de Leonardo, João Guilherme Ávila criticou o pai por apoiar Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O sertanejo se reuniu com outros artistas nesta segunda-feira, 17, para declarar apoio ao atual presidente. “Hoje estou triste. Sei bem e a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego. Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário, ver alguém tão importante pra mim declarar apoio dessa forma me enoja. É tanta ignorância que nem sei”, escreveu o ator de 20 anos em seu perfil no Twitter.

Hoje to triste.

sei bem e a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego. — J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) October 17, 2022

Como se todas as mortes ligadas ao pouco caso do Governo perante a ciência e a vacinação fossem um só um delírio. — J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) October 17, 2022

“É como se eu não tivesse minhas duas irmãs mais velhas que já tiveram 14, 15 anos… Ou minhas sobrinhas”, completou o filho de Naíra Ávila, em referência ao vídeo em que Bolsonaro declara ter “pintado um clima” com adolescentes venezuelanas. “Como se todas as mortes ligadas ao pouco caso do governo perante a ciência e a vacinação fossem só um delírio. Peço desculpas pela falta de educação e de sensibilidade do meu pai. Eu amo ele, por isso peço perdão”, concluiu o rapaz, que já havia declarado voto em Lula neste ano.

Peço desculpas pela falta de educação e de sensibilidade do meu Pai. Eu amo ele, por isso peço perdão. — J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) October 17, 2022

João Guilherme estrelou novelas do SBT como As Aventuras de Poliana e atualmente está no elenco de De Volta aos 15, série da Netflix protagonizada por Maisa Silva e Camila Queiroz. Além do caçula, Leonardo tem outros cinco filhos, cada um de uma mãe diferente: Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jéssica Beatriz Costa, Matheus Vargas e Zé Felipe.

