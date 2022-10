Xuxa rebate acusações de pedofilia com vídeo polêmico de Bolsonaro

Atualizado em 17 out 2022, 13h18 - Publicado em 17 out 2022, 13h15

Acusada por bolsonaristas de pedofilia por ter estrelado o filme Amor Estranho Amor (1982), que fala sobre exploração sexual infantil, Xuxa Meneghel compartilhou o vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, declara ter “pintado um clima” entre ele e meninas venezuelanas de 14 e 15 anos. A apresentadora reclamou da hipocrisia de apoiadores do político e pediu para que as pessoas votem contra ele nas eleições disputadas com Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Eu fiz um filme, ou seja, ficção, e sou chamada de pedófila pelos bolsominions. E esse senhor diz que ‘pinta um clima’ com uma adolescente de 13, 14 anos. Isso não é filme, tá? E é chamado de quê? Pelo amor de Deus, vocês que querem votar nulo ou em branco, ou mesmo não votar, votem pra tirar esse senhor. A nossa arma contra ele é o nosso voto. Você sendo contra o PT ou não, você tem a obrigação de fazer a sua parte dizendo não para homofobia, racismo, preconceito, uso e abuso do nome de Deus, e contra a pedofilia”, disse Xuxa em seu perfil no Instagram. Confira: