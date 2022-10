Xuxa enfrenta fúria bolsonarista após pedir cassação de Damares Alves

Após compartilhar uma petição que pede a cassação de Damares Alves, eleita senadora pelo Distrito Federal nas eleições deste ano, Xuxa Meneghel recebeu uma onda de ataques nas redes sociais nesta quarta-feira, 12. Na terça-feira, 11, a apresentadora havia postado nos Stories do Instagram o link para um abaixo-assinado criado por Maria Christina Mendes Caldeira que já conta com 445 000 assinaturas e que pede a cassação da ex-ministra do governo Bolsonaro por suspeita de prevaricação por declarar ter conhecimento de abusos contra crianças e não ter feito nada em relação aos supostos crimes.

Em sua última postagem no Instagram, Xuxa fez uma homenagem ao irmão, Vlad Meneghel, que faz aniversário nesta quarta. Nos comentários, é possível ver uma série de comentários de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) com ofensas à apresentadora, inclusive associando Xuxa à pedofilia por causa do filme Amor Estranho Amor, em que ela contracena nua com um adolescente. “Fez filme erótico com criança e agora tá aí”, diz um dos ataques. A obra de 1982 dirigida por Walter Hugo Khouri fala sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nela, a atriz interpreta uma garota de programa que se envolve com Hugo (Marcelo Ribeiro), o filho de 12 anos de Anna (Vera Fischer), outra prostituta do local onde ambas trabalham.