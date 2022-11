Morre a cantora Gal Costa, voz histórica da MPB, aos 77 anos

Morreu na manhã desta quarta-feira, 9, a cantora Gal Costa, aos 77 anos. A causa da morte ainda não foi revelada. A cantora baiana havia cancelado sua participação no festival Primavera Sound, em São Paulo, no fim de semana, para se recuperar de uma cirurgia para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita. O procedimento ocorreu no final de setembro após a apresentação em outro festival, o Coala, também em São Paulo.

Nascida em Salvador, Bahia, batizada como Maria da Graça Costa Penna Burgos, Gal Costa marcou a história da música brasileira como uma de suas principais intérpretes. Ela despontou com o movimento tropicalista, ao lado de outros jovens artistas baianos da época, como Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gilberto Gil — com os quais formou o grupo Doces Bárbaros. A amizade com Caetano e companhia começou nos anos 60, em apresentações musicais emblemáticas em Salvador. Ela se mudou para o Rio de Janeiro, vivendo a ebulição cultural daquela década, ainda aliada aos colegas baianos. Participou do disco de estreia de Maria Bethânia e depois de Caetano, até chegar ao histórico álbum Tropicália ou Panis et Circencis (1968).

Influenciada por João Gilberto e os clássicos da MPB, Gal se estabeleceu como uma intérprete emotiva, capaz de remodelar intenções e sentimentos em composições assinadas por parceiros. Dona de uma voz aguda e extremamente afinada, ela entrou para o panteão de grandes vozes da música brasileira, ao lado de Elis Regina e Maria Bethânia. São clássicas suas interpretações de canções como Divino Maravilhoso, Baby, Vaca Profana, Vapor Barato e Um Dia de Domingo.

O primeiro álbum solo, Gal Costa, veio apenas em 1969, segurado pela gravadora por causa da perseguição da ditadura militar a cantores como Gil e Caetano. O disco é considerado o último da Tropicália. No mesmo ano, ela lançou seu segundo e histórico disco, o psicodélico Gal (1969), no qual gravou a faixa Meu Nome é Gal, um hino feminista, ironicamente composto por dois homens, Roberto e Erasmo Carlos. A importância de Gal para a música brasileira ia para além do seu talento. A artista foi também uma importante voz contra a ditadura militar. Seu álbum Índia (1973), por exemplo, foi censurado por “ferir a moral e os bons costumes” na época do regime: a imagem da capa focava apenas na calcinha do biquíni da cantora. Na época, Roberto Menescal, diretor da gravadora Polygram, foi intimado pela censura a explicar a imagem. O disco foi lançado mas saiu embrulhado em um plástico com capa azul.