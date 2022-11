Maria Bethânia sobre Gal Costa: ‘É triste demais, difícil demais’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A morte de Gal Costa chocou o país na manhã desta quarta-feira, 9. Querida no meio, a cantora baiana vem recebendo homenagens de famosos e artistas da música. Em um vídeo tocante publicado no Instagram, a baiana Maria Bethânia lamentou a morte da amiga. “Em choque, triste demais, difícil demais. Eu nunca pensei um dia chegar a vocês para falar sobre a dor de perder Gal. O Brasil que ela sempre encantou com sua voz única, magistral, hoje, inteiro, chora. Como eu”, disse. “Uma amiga que, mesmo longe, sempre mantive a admiração e o respeito. Que Deus a receba na sua mais pura luz”, completou.

Outros nomes da música popular brasileira também se pronunciaram em suas redes sociais, Rita Lee, que flertou com o movimento tropicalista, do qual Gal fez parte, publicou uma foto antiga ao lado da cantora e escreveu: “O nome dela é Gal, a garota da voz de veludo…as forças de luz estão com você…”. O cantor Djavan, que teve a música Açaí gravada por Gal, publicou: “Inacreditável pensar na vida sem Gal…”.

O músico João Bosco, ao relembrar da música Holofotes, composta por ele, Cícero e Waly para Gal Costa, lamentou a morte da colega. “Aqui, na gravação que ela fez em seu disco, fica claro o tamanho que essa cantora extraordinária tem e sempre terá”, escreveu.

Através do Twitter, Caetato Veloso compartilhou uma publicação feita pelo perfil oficial de Gal com um vídeo em que os dois cantam a música Sorte no programa Chico e Caetano, de 1986. Gilberto Gil, outro nome potente da MPB, lamentou a perda da amiga. “Muito triste e impactado com a morte de minha irmã Gaúcha.”

Muito triste e impactado com a morte de minha irmã Gaúcha @GalCosta — Gilberto Gil (@gilbertogil) November 9, 2022

Além das homenagens de amigos da MPB, a morte de Gal Costa sensibilizou o presidente eleito Luíz Inácio Lula da Silva, que publicou uma foto abraçando a cantora, e escreveu: “Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros”. A ex-presidente Dilma Roussef também fez uma homenagem à cantora em uma série de postagens falando sobre sua importância para a história do Brasil. “Ao longo de sua carreira, seu cantar foi expressão viva da cultura do povo brasileiro e marcou o país profundamente.”

Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros. 📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/4jU2SBcHuq — Lula (@LulaOficial) November 9, 2022

A morte de Gal Costa é um choque para todos nós. O Brasil perde hoje uma das maiores cantoras da nossa história. (segue o fio) #GalCosta pic.twitter.com/q822a9peca — Dilma Rousseff (@dilmabr) November 9, 2022