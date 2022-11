Gal Costa em entrevista a VEJA: ‘Eu adoro a vida, ela é um milagre’

Grande nome da música brasileira, a cantora Gal Gosta concedeu diversas entrevistas a VEJA ao longo de sua carreira. Na mais recente, em 2021, Gal se descreveu como uma pessoa com “alma de jovem”, e disse não temer a passagem do tempo. “Isso não me aflige, mas significa que estamos perto de partir deste mundo. Eu adoro a vida, ela é preciosa. É um milagre. Quero viver muito.”

Na mesma entrevista, a cantora declarou seu amor pela música, arte que dizia fazer dela uma pessoa melhor. “Eu continuo pelo meu amor à profissão. Adoro o que faço, e a música me torna melhor, me alimenta.” Ativa politicamente, a cantora costumava ver o canto como uma forma de resistência, especialmente no cenário político recente do país. “O desejo de algumas pessoas de que o Brasil volte a ser uma ditadura é um absurdo. A música tem força, sim, para lutar contra as injustiças do mundo.”