Matthew Perry revela desconforto com Jennifer Aniston no set de ‘Friends’

Astro de Friends, Matthew Perry alimentou uma paixão de longa data por Jennifer Aniston, e teve dificuldades de conviver com a atriz durante as gravações da sitcom depois de levar um fora. “Percebi que ainda estava apaixonado por Jennifer Aniston. Nossos cumprimentos e despedidas tornaram-se estranhos e eu me perguntava: ‘Por quanto tempo posso olhar para ela? Três segundos é muito tempo?'”, revelou no livro de memórias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing.

Perry narra que conheceu Aniston três anos antes de ambos ingressarem na sitcom. “Fui imediatamente fisgado por ela (como eu poderia não ser?). Gostei dela, e tive a sensação de que ela também estava intrigada – talvez fosse algo “, escreveu. Ele, então, decidiu chamá-la para sair, mas foi dispensado. “Ela recusou, mas disse que adoraria ser minha amiga, e eu compliquei a situação dizendo: ‘Não podemos ser amigos!”.

Eventualmente, os dois se tornaram de fato amigos, mas não sem que a paixonite de Perry deixasse o clima estranho no set no início da produção da sitcom. Ele conta que parou de pensar em Aniston romanticamente quando a fama do grupo atingiu níveis estratosférico, mas confessou que também teve quedas por Lisa Kudrow e Courteney Cox ao longo dos anos.