A dramática luta do astro de ‘Friends’ contra vício em drogas

Atualizado em 26 out 2022, 18h27 - Publicado em 26 out 2022, 18h26

Por Kelly Miyashiro Atualizado em 26 out 2022, 18h27 - Publicado em 26 out 2022, 18h26

Intérprete de Chandler em Friends. Matthew Perry dá detalhes de sua dramática luta contra o vício em drogas em sua nova autobiografia, intitulada Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (Amigos, Amantes e A Grande Coisa Terrível, em tradução literal). Em um trecho, o ator de 53 anos relata que seu coração parou por 5 minutos após misturar as substâncias hidrocodona e propofol, remédios usados durante tratamento em uma clínica de reabilitação na Suíça. O episódio o obrigou a desistir de uma participação no filme Não Olhe Para Cima, da Netflix. O artista também revela ter gastado 9 milhões de dólares em suas tentativas de ficar sóbrio e livre do uso excessivo de opioides.

“Acordei em um hospital. Aparentemente, o propofol parou meu coração. Por 5 minutos. Não foi um ataque cardíaco – eu não cheguei a zerar meus sinais vitais – mas nada estava batendo. Disseram-me que um suíço musculoso realmente não queria que o cara de Friends morresse em sua mesa e fez os movimentos de reanimação em mim por 5 minutos inteiros, batendo e batendo no meu peito. Se eu não estivesse em Friends, ele teria parado em 3 minutos? Friends salvou minha vida novamente? Ele pode ter salvado minha vida, mas também quebrou oito das minhas costelas”, descreve Perry no livro.

Outra parte do livro é usada por Perry para lamentar a morte de outros artistas, como River Phoenix e Chris Farley, por causa do abuso de drogas – e, de quebra, aproveita para ironizar o fato de Keanu Reeves estar vivo.

“A lista de gênios que estavam à frente de seu tempo é muito longa para detalhar aqui – basta dizer que, perto do topo de qualquer lista, deveria estar River Phoenix, que personificava a beleza em todos os sentidos. River era um homem bonito, por dentro e por fora – lindo demais para este mundo, acabou. Parece que sempre são os caras realmente talentosos que caem. Por que os pensadores originais como River Phoenix e Heath Ledger morrem, mas Keanu Reeves ainda caminha entre nós? River era um ator melhor do que eu; Eu era mais engraçado. Mas eu certamente me mantive em nossas cenas – não é pouca coisa, quando olho para trás décadas depois”, diz o ator, que também fala sobre períodos em que estava “chapado o tempo todo”.

Continua após a publicidade