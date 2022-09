Gisele Bündchen enfrenta crise no casamento com Tom Brady, diz site

Casados desde 2009, Gisele Bündchen e Tom Brady parecem enfrentar uma crise no relacionamento, com direito à saída da modelo da mansão em que vivem na Flórida (EUA). Pelo menos é o que garantem fontes do tabloide americano Page Six. Em reportagem divulgada hoje, a publicação sustenta que a modelo teria se refugiado na casa da família na Costa Rica após uma discussão acalorada envolvendo o futuro da carreira do jogador americano do marido. De acordo com pessoas próximas ao casal, o motivo do desentendimento seria a desistência de se aposentar da NFL (National Football League) de Brady, que implicaria no fato de que ele não conseguir se dedicar mais à família, conforme prometido à top model de 42 anos anteriormente. Os dois são pais de Benjamin, de 14 anos, e de Vivian, de 9, e o jogador ainda tem um filho de 15 anos, Jack, fruto de uma relação anterior.

“Houve problemas no casamento por causa de sua decisão de não se aposentar. Gisele sempre foi aquela com as crianças. Eles concordaram que ele se aposentaria para se concentrar na família, então ele mudou de ideia”, contou uma das fontes ao Page Six. “Eles têm um relacionamento ardente. Gisele é um pouco cabeça-quente – ela tem aquele calor brasileiro”, complementou outra. Procurados pelo portal, os representantes do casal não quiseram comentar.

O quarterback de 45 anos faltou aos treinos de seu time, o Tampa Bay Buccaneers, em agosto, alegando problemas pessoais. “É tudo pessoal… Todo mundo tem situações diferentes com as quais está lidando. Todos nós temos desafios realmente únicos em nossa vida. Eu tenho 45 anos, cara. Tem muita merda acontecendo”, declarou o astro da NFL.

Em maio, Bündchen desabafou em uma entrevista à Vogue britânica. “Eu não acho que relacionamentos simplesmente acontecem; nunca é o conto de fadas que as pessoas querem acreditar que é. É preciso trabalhar para estar realmente em sincronia com alguém, especialmente depois de ter filhos. O foco dele é a carreira dele, o meu são principalmente as crianças”, disse.

