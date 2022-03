Tom Brady desiste de aposentadoria e anuncia retorno à NFL aos 44 anos

Tom Brady, sete vezes campeão da NFL e considerado o maior jogador de futebol americano de todos os tempos, surpreendeu neste domingo, 13, ao anunciar sua “desaposentadoria”. Aos 44 anos, o atleta casado com a modelo brasileira Gisele Bündchen disse ter refletido sobre o assunto e que decidiu jogar mais uma temporada pelo Tampa Bay Buccaneers.

“Nos últimos dois meses percebi que meu lugar ainda é no campo e não nas arquibancadas. Essa hora vai chegar. Mas não é agora. Eu amo meus companheiros de time e amo minha família que me apoia. Eles tornam tudo isso possível. Estou voltando para minha 23ª temporada em Tampa”, escreveu.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm

