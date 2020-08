Filme no espaço com Tom Cruise é estimado em 200 milhões de dólares

O astro da franquia Missão: Impossível, Tom Cruise, planeja rodar um filme diretamente do espaço. Em maio, após conversas iniciais com a Nasa, a agência ficou animada com a ideia e até chegou a publicar um comunicado oficial sobre o assunto. “A Nasa está feliz em trabalhar com Tom Cruise em um filme na Agência Espacial. Precisamos de mídias populares para inspirar novas gerações de engenheiros e cientistas, que vão transformar os ambiciosos planos da Nasa em realidade”, escreveu o diretor da agência, Jim Bridenstine.

O plano audacioso continua em desenvolvimento. O site americano Deadline divulgou que, após uma rodada de conversas pelo aplicativo de conversas Zoom entre Tom Cruise e os diretores Doug Liman (No Limite do Amanhã) e Christopher McQuarrie (diretor e roteirista da franquia Missão: Impossível) e o produtor PJ van Sandwijk (No Limite do Amanhã, Feito na América), foi negociado um orçamento em torno de 200 milhões de dólares para a produção.

O valor é apenas uma estimativa considerando que o projeto ainda não tem um roteiro definido, que será escrito por Liman. Caso o plano dê certo, este será o primeiro filme de ficção da história a ser rodado no espaço. O bilionário das indústrias de tecnologia Elon Musk, da Space X, está entre os parceiros que prometem tirar o longa do papel.

McQuarrie até viajou para a Flórida com o objetivo de observar o lançamento do foguete SpaceX Falcon 9, que levou dois astronautas americanos ao espaço — e retornou recentemente trazendo ambos de volta à Terra.

A crise causada pelo coronavírus, que já tinha paralisado em fevereiro as filmagens de Missão: Impossível 7 e 8 – rodados ao mesmo tempo como parte de uma única história – teve no final de abril seu desdobramento oficial: ambos foram adiados. A sétima parte estava prevista para estrear em 21 de julho de 2021 e foi remarcada para 19 de novembro do mesmo ano. A oitava parte deve chegar aos cinemas em 4 de novembro de 2022. Cruise e Liam já mostraram que gostam de correr riscos. Com direção de Liam, Cruise, de 57 anos, já ficou pendurado para fora de um avião, e em outra escalou o arranha-céu Burj Khalifa em Dubai, o edifício mais alto do mundo.