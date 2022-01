Faustão testa positivo para Covid-19 e se afasta de gravações

Fausto Silva testou positivo para covid nessa quarta-feira, 19, e ficará afastado das gravações do programa Faustão na Band até a próxima semana. Segundo a assessoria da emissora, Fausto foi diagnosticado depois de se submeter a um PCR de rotina, parte dos protocolos sanitários do canal. “O apresentador está assintomático, passa bem e seguirá trabalhando em casa cumprindo a quarentena”, informou a emissora.

Embora as gravações estejam suspensas, as edições que vão ao ar até a próxima quarta-feira, 26, já foram gravadas, e a exibição não será afetada pela quarentena. O apresentador deve retomar as gravações já no início da próxima semana, quando se encerra o período de isolamento.

Faustão na Band estreou nessa segunda-feira, 17, rodeado de muita expectativa pelo retorno do apresentador aos palcos. O programa de estreia colocou a Band na vice-liderança do Ibope em horário nobre, desbancando as concorrentes Record e SBT, ficando atrás apenas do Jornal Nacional, que sempre lidera a faixa.

Na noite da estreia, VEJA acompanhou a gravação de uma edição futura da atração. O apresentador mostrou-se animado com a volta aos palcos, mas tanto ele quanto os convidados frisaram o momento delicado da pandemia e a importância de respeitar as medidas sanitárias.