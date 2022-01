‘Faustão na Band’ estreou bem – mas tem desafio imenso pela frente

Depois de 33 anos à frente dos domingos da Rede Globo, Fausto Silva retornou à Band na segunda-feira, 17, com um programa com sua legítima assinatura. Alocado na faixa nobre da Rede Bandeirantes, das 20h30 às 22h40, o Faustão na Band atraiu o público em uma estreia cercada de expectativa pelo retorno do apresentador aos palcos. Conseguiu o feito de colocar a emissora na vice-liderança do ibope em São Paulo, com 8,3 pontos de média e pico de 9,9, desbancando a novela bíblica da Record da segunda colocação, e atrás apenas do Jornal Nacional – a atração global liderou o horário, como de praxe, com 22,7 pontos de média.

Com Zeca Pagodinho, Seu Jorge e Alexandre Pires como convidados, a estreia deu um gostinho do clima da atração: a fórmula é a mesma que fez sucesso na Globo, com suas tradicionais bailarinas e videocassetadas (agora rebatizadas, simplesmente, de cassetadas). A Band e o apresentador, porém, têm à frente um desafio hercúleo: produzir conteúdo para exibir diariamente um programa com mais de duas horas de duração. Haja fôlego e criatividade, enfim, para preencher 20 horas semanais com o mesmo padrão de convidados e quadros que fizeram a fama de Faustão na Globo.

O ritmo de trabalho, porém, não parece ser um problema para Fausto, que deve gravar duas edições por dia. Durante a estreia, o apresentador pareceu animado com a mudança. Em vários momentos, agradeceu emissora e público pela oportunidade, e foi flagrado entoando as canções de Zeca Pagodinho ao microfone. Ao contrário do que costumava fazer na emissora carioca, na qual normalmente comandava o programa ao vivo, agora as atrações são gravadas de forma prévia.

Na tarde e noite de segunda-feira, 17, VEJA acompanhou a gravação do programa na Band. Como a visita foi feita no dia da estreia, o clima na emissora era de alta expectativa. No estúdio no Morumbi, a plateia foi trajada com camisetas coloridas e um “camarote” era ocupado por influencers que compartilhavam tudo em tempo real nas redes sociais, mostrando que o canal, que costuma bombar nas redes com Masterchef, conhece bem o poder da internet.

Antes mesmo de subir ao palco, Faustão já colhia os louros de sua nova empreitada: o novo programa é um sucesso de patrocínio de antemão, com anunciantes de peso como o Magazine Luiza e o Banco Santander. E ele entrou em cena para fazer o que sabe: entreter o público e seus convidados. O programa visto pela reportagem deve ir ao ar na próxima segunda-feira, 24, e terá como atrações o casal Klebber Toledo e Camila Queiroz, além da banda Roupa Nova, que comemora 40 anos de estrada e animou a plateia com sucessos como Dona e Whisky a Go-Go. Já o casal popular falou sobre projetos futuros, a pandemia, e respondeu a perguntas do público sobre o relacionamento. Menções a outras emissora estão liberadas, e Camila comentou sobre o trabalho em Verdades Secretas – mas não disse nada sobre sua rumorosa saída da novela em pleno andamento.

No palco, além de interagir com os convidados e com Anne Lottermann, o apresentador troca figurinhas com o filho João Guilherme, uma adição bem-vinda que tempera a atração com um clima familiar até então pouco visto pelo público. Nos bastidores, Fausto se mostrou atencioso com a plateia, e frisou a importância do público para a atração – que, como é regra em programas de auditório, dita o clima com palmas e reações animadas aos convidados.

Ao que parece, o retorno caminha como o planejado, e a emissora não deve sentir falta do dinheiro pago pelo pastor RR Soares para alugar seu horário nobre. O desafio agora é saber se, passado o furor da estreia, a atração terá fôlego para manter o mesmo patamar de audiência e produção do programa inicial. Não é uma tarefa simples. Faustão, porém, topou o desafio.