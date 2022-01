Band convoca Luana Piovani para programa do Faustão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ex-mulher do surfista Pedro Scooby e mãe de seus três filhos, Luana Piovani vai participar do “Faustão na Band” nesta terça (18). O programa de Fausto Silva estreia nesta segunda (17), assim como o Big Brother Brasil, na Globo, que tem Scooby no elenco. O convite a Luana Piovani vem sendo considerada uma jogada de mestre da emissora da família Saad na busca pela audiência.

Britney Spears: livre, em versão ‘soltinha’ e com sede de vingança

A atriz ainda não se pronunciou sobre a inclusão do ex-marido entre os participantes, o que ela havia dito não acreditar que aconteceria, quando boatos sobre o assunto começaram a surgir. “Ele vai levar as crianças para o programa? Porque elas têm aula…”, disse, antes do anúncio oficial de Scooby no reality, que pode levá-lo a ficar longe dos filhos por mais de três meses.

Programa de Fátima Bernardes vai sair do ar

O assunto, claro, deve ser incluído na pauta de Fausto – e Luana demonstrou estar animada para participar do programa. “Adorei saber que é ao vivo, não vai ser só aquela coisa de música, acho que vai ser bem comportamental”, disse ela em suas redes.

Continua após a publicidade