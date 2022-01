Britney Spears: livre, em versão ‘soltinha’ e com sede de vingança

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ela bem que avisou. “Estou cansada de ser uma madre Teresa”, disparou Britney Spears, 40 anos, logo antes de se livrar da tutela legal do pai, que tosou sua liberdade por mais de uma década. Não deu outra. Foi só começar a mandar no próprio nariz esculpido a bisturi para exibir sua insustentável leveza aos 40 milhões que a seguem nas redes. “A energia de uma mulher livre que nunca se sentiu melhor”, escreveu ela na legenda de uma foto em que aparece de meia sete oitavos, um colar, figurinhas para tapar uns detalhes que não queria mostrar — e só. Repetiu a dose com uma lingerie vermelha e topless. Depois, surgiu com a “primeira taça de vinho tinto!!! Esperei treze anos!”, deixando às claras seu desejo de vingança. “Estou aqui para lembrar minha família de que eu não esqueci o que eles fizeram comigo. E nunca vou esquecer!”, esclareceu a cantora, generosa nos pontos de exclamação.

Publicado em VEJA de 19 de janeiro de 2022, edição nº 2772