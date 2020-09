Emmy Internacional 2020: Brasil lidera indicações ao prêmio

Nesta quinta-feira, 24, foi divulgada a lista de indicados ao Emmy Internacional 2020, premiação que celebra os melhores programas televisivos de fora dos Estados Unidos. Nas onze categorias divulgadas, o Brasil tem representantes em sete e, junto ao Reino Unido, lidera a corrida. Ao todo, foram nomeados 20 países e 44 títulos, exibidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2019.

Na categoria de melhor atriz, Andréa Beltrão aparece entre as indicadas por seu papel como protagonista da série Hebe, e, na de melhor ator, Raphael Logam figura por Impuros, sua segunda indicação ao prêmio. Em telenovelas, o representante tupiniquim é Órfãos da Terra, da Globo, e, em melhor minissérie ou filme para TV, está a que conta a trajetória da cantora Elis Regina, intitulada Elis – Viver É Melhor que Sonhar.

O Brasil também entra em categorias de menor porte, como melhor programa artístico, melhor série cômica e melhor entretenimento sem roteiro. Os indicados são, respectivamente: o documentário Refavela 40, de Mini Kerti, a série Ninguém Tá Olhando, de Daniel Rezende, e o programa da Record Canta Comigo.

“Parabéns a todos os nomeados. Estamos muito orgulhosos em reconhecer e homenagear os melhores contadores de histórias, produtores e performers do mundo ”, disse Bruce L. Paisner, presidente e CEO da Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão. “Em um momento de crise no qual a maioria de nós precisa ficar em casa a maior parte do tempo, a televisão nos entretém e oferece uma janela para o nosso mundo.”

Além do Brasil, os indicados são da Argentina, Austrália, Bélgica, China, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Índia, Israel, Itália, Japão, Noruega, Portugal, Cingapura, Coreia do Sul, Tailândia, Reino Unido e Estados Unidos, este último na categoria de melhor programa de língua estrangeira exibido em solo americano.

Os vencedores serão anunciados no dia 23 de novembro, em uma cerimônia sediada em Nova York. A organização do evento irá revelar mais informações em outubro.