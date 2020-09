Emmy 2020: O tapete vermelho improvisado em tempos de pandemia

Sem o evento presencial, o Emmy, que acontece neste domingo, 20, cancelou o tapete vermelho. Para amenizar a lacuna, o canal E!, especialista da cobertura do momento que antecede a premiação, apresentou uma versão virtual do tapete. Os apresentadores do programa, devidamente vestidos de gala, conversaram com alguns indicados de forma virtual – com direito à manjada pergunta “o que você está usando hoje?” e até a participações especiais de animais de estimação, como os cães das atrizes Rachel Brosnahan, da série The Marvelous Mrs. Maisel, e D’Arcy Carden, a Janet da série The Good Place.

Rachel, aliás, respondeu à pergunta do look dizendo que usava um “pijama fashion”, que depois seria doado para um leilão beneficente. Os atores também eram questionados sobre onde estavam, ao que a maioria respondeu “em casa”. “Estou nesta sala desde março”, respondeu Rachel Brosnahan.

O esforço do canal foi válido e curioso, mas de forma alguma superou a emoção causada pela chegada dos artistas com suas roupas glamourosas.