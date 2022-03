Confuso com o Oscar fora da TV aberta? Veja onde assistir à premiação

A 94ª edição do Oscar acontece nesse domingo, 27, a partir das 21h no horário de Brasília, e não terá transmissão na televisão aberta. O tapete vermelho pode ser conferido no canal fechado E! Entretainment, que acompanha a chegada dos famosos desde as 18h, com apresentação da atriz Laverne Cox. A TNT, que tradicionalmente transmite o evento, começa a cobertura às 20h, com um pré-evento comandado pela dupla Murilo Rosa e Ikaro Kadoshi e pela repórter Carol Ribeiro, a frente do tapete vermelho.

A novidade é o Globoplay, que assume a transmissão pela primeira vez nesse ano, sem dividir o evento com o canal aberto da Globo. Quem não tem TV por assinatura conseguirá acompanhar a cerimônia na plataforma, inclusive os não-assinantes, já que o sinal está aberto para o evento. Para cobrir a premiação, o streaming escalou Maria Beltrão como apresentadora, e montou um time de comentaristas composto por Dira Paes, Marcelo Adnet e Fabio Porchat, que estarão presentes durante todo o evento.

Outra opção é acompanhar a transmissão por meio do YouTube, no canal oficial da TNT. Além de Murilo Rosa e Ikaro Kadoshi, que comandam o esquenta da premiação, a partir das 20h, Andreza Delgado comandará o papo ao longo da cerimônia, com participação do youtuber Casimiro, Daniel Rezende, Daniel Rangel, Marcela Montellato, Patricia Gomes, Natalia Bridi, Fabio Gomes, Jessica Balut.

Ainda sob a sombra da pandemia, que mudou o formato e regras da premiação no ano passado, a cerimônia lida com o desafio de recuperar a audiência e o prestígio – enquanto outras festas do tipo, caso do Globo de Ouro e do Grammy, estão sofrendo críticas e boicotes. Para isso, o Oscar promete cada vez mais diversidade entre os votantes e a abertura para filmes mais populares, como uma categoria especial em que os fãs escolhem o filme favorito do ano.

Nas categorias tradicionais, Ataque dos Cães, da Netflix, foi o filme com o maior número de indicações, sendo doze no total, entre elas melhor filme e direção para Jane Campion. A superprodução Duna arrebanhou dez nomeações, seguida por Belfast e Amor, Sublime Amor, ambos os filmes com sete, e King Richard – Criando Campeãs, com seis.